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Дмитрий Азаров назначил министром туризма региона Артура Абдрашитова

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров назначил руководителя министерства туризма Самарской области, им стал Артур Абдрашитов. В ходе личной встречи с министром глава региона заслушал его доклад о результатах работы по развитию отрасли туризма и обозначил задачи на будущее.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Как сообщил Артур Абдрашитов, по результатам девяти месяцев текущего года число туристов, побывавших в Самарской области, превысило общий показатель за весь 2022 г. и составило 2 млн 567 тыс. человек. С учетом набранных темпов предполагается, что по итогам 2023 г. этот показатель максимально приблизится к отметке 3 млн туристов.

"Ежегодно мы отмечаем рост туристического потока, который подчеркивает интерес жителей страны к нашему региону и дает нам ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли", - отметил Дмитрий Азаров.

Еще один важный показатель результативности работы отрасли - объем трат туристов в регионе. По словам Артура Абдрашитова, если в 2022 г. расходы туристов в Самарской области составили 17,6 млрд руб., то за девять месяцев текущего года это уже 19,5 млрд рублей.

Важным результатом стал рост количества коллективных мест размещения. "Сегодня в регионе 498 различных объектов размещения: отелей, турбаз, глэмпингов и кемпингов. Самый большой рост - в сегменте загородного размещения. Появляются новые объекты, преимущественно это объекты с концепцией так называемых клубных загородных отелей", - сообщил Артур Абдрашитов. Зачастую они открываются на базе старых, десятки лет не использовавшихся или уже проданных баз отдыха и санаториев. "Это нормальный процесс, настоящая реновация", - отметил Дмитрий Азаров.

Как подчеркнул губернатор, очень важно продолжать работу по созданию в Самарской области условий для комфортного и интересного пребывания туристов, в первую очередь по обеспечению мест размещения.

На недавно прошедшем заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области были одобрены к реализации два инвестиционных проекта в туристической сфере - многофункционального туристического круглогодичного комплекса "Стрельная Вилладж" рядом с горой Стрельной и многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса на территории Ставропольского района. Оба проекта с общим объемом инвестиций 8 млрд руб. будут способствовать привлечению турпотока в Самарскую область.

Кроме того, развитию туризма в регионе послужит открытие 18 ноября прямого авиарейса Самара - Минск. Об этом шла речь на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым. Ранее глава региона уже поручил министерству проработать это направление с представителями туриндустрии не только Самарской области, но и соседних регионов, а также Республики Беларусь. В перспективе регулярность рейсов может увеличиться до двух-трех в неделю.

Завершая встречу, Дмитрий Азаров пожелал Артуру Абдрашитову успехов в работе, реализации обозначенных планов и достижения поставленных целей.

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