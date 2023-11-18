На трассе М-5 под Сызранью опрокинулся грузовик с полуприцепом

В субботу 18 ноября, в Сызранском районе в ДТП попал водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом, ехавший примерно в 8:00 по трассе М-5 со стороны Самары в направлении Москвы, сообщили в пресс: службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути на 904-м км трассы он не выбрал безопасный скоростной режим, в результате чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате происшествия пострадал водитель фуры, ему назначено амбулаторное лечение.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!