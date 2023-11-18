На трассе М-5 под Сызранью опрокинулся грузовик с полуприцепом

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В субботу 18 ноября, в Сызранском районе в ДТП попал водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом, ехавший примерно в 8:00 по трассе М-5 со стороны Самары в направлении Москвы, сообщили в пресс: службе ГУ МВД России по Самарской области.