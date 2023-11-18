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Преступления Происшествия

Самарец отдал мошенникам 400 тыс. руб., опасаясь потерять SIM-карту

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мошенники представились самарцу сотрудниками сотовой компании и похитили 400 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Позвонивший мужчине неизвестный сообщил, что договор на телефонное обслуживание номера заканчивается и нужно его продлить, иначе клиент компании потеряет свой номер и все данные, которые хранятся на SIM-карте. Злоумышленник сказал мужчине, что договор можно перезаключить по телефону. Когда потерпевший согласился, звонивший потребовал продиктовать код из сообщения, которое поступит на номер, якобы этот код заменяет подпись в договоре на оказание услуг сотовой связи. Мужчина выполнил все инструкции афериста. В результате приложение мобильного банка потерпевшего было переведено на телефонный номер мошенников, что позволило им завладеть деньгами в сумме более 400 тыс. рублей.

Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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