Из аэропорта Курумоч стартовали рейсы в Минск

В субботу, 18 ноября, в 13:00 из международного аэропорта "Курумоч" стартовали рейсы в Минск, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Полеты на данном направлении осуществляет авиакомпания Red Wings с частотой один раз в неделю, по субботам: время вылета из Самары — 13:00, прибытие в Минск — в 14:35. Продолжительность перелета — 2,5 часа. Рейсы выполняются на самолетах Сухой Суперджет вместимостью 100 пассажирских мест.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта http://kuf.aero/schedule, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчика.