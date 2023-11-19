В Кировском районе Самары столкнулись три легковушки

В субботу, 18 ноября, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 17:20 45-летняя водитель Lada Granta выехала на встречную полосу в районе дома №103 по ул. Чекистов и столкнулась с Chevrolet Niva, а следом в "Ниву" врезался Vortex Estina.

С места ДТП госпитализирована 29-летняя пассажир Chevrolet Niva, водителю оказана разовая медицинская помощь.