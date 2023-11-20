В Сызрани пьяный рецидивист угнал автомобиль у собутыльника

В Сызрани завершено предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 166 УК РФ (угон) и ч.2 ст. 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения". В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство и с обвинительным заключением направлены в суд.

В феврале в полицию обратился местный житель с просьбой оказать содействие в розыске его автомобиля ВАЗ 21102. Материальный ущерб заявитель оценил в 100 тыс. рублей. Автомобиль мужчина припарковал возле своего дома на пр. 50 лет Октября в Сызрани. Сигнализацией и другими противоугонными средствами машина не оборудована, а замок двери с водительской дверцы сломан и не закрывается.

Ориентировки направлены патрулям. Полицейские, изучив записи с камер наружного наблюдения, установили, что автомобиль заявителя проследовал в сторону Образцовской площадки. У дома по ул. Астраханской обнаружен инспекторами ДПС.

За рулем отечественной легковушки находился мужчина, который пытался завести двигатель автомобиля с помощью ключа, но все время промахивался. Когда сотрудники полиции обратились к нему с вопросами, молодой человек повел себя агрессивно, отказываясь выполнить законные требования сотрудников ГИБДД. Полицейские выявили у него явные признаки опьянения — резкий запах алкоголя, неустойчивые позы, покраснение кожного покрова лица, несвязную речь.

Дорожные патрульные отстранили водителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил категорическим отказом. О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Как установили полицейские, 21-летний житель Сызрани ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и нарушение правил дорожного движения. В 2020 г. задержанный был осужден Сызранским городским судом за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость", и приговорен к обязательным работам на срок 80 часов, которые молодой человек исполнил. А вот срок лишения права управлять транспортным средством, который, по решению суда, составил 2 года 6 месяцев, на момент его задержания был не окончен.

Полицейским мужчина сообщил, что взял автомобиль у знакомого, с которым накануне распивал спиртные напитки, дождавшись, когда собственник транспортного средства уснет.

Следственным отделом МУ МВД России "Сызранское" фигуранту предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.