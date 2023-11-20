В Самаре сгорел дом на ул. Финской

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В воскресенье, 19 ноября, примерно в 7:11, начался пожар на ул. Финской, 22 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.