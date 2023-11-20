В Самаре ликвидировали пожар на ул. Ставропольской

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В воскресенье, 19 ноября, около 19:52, загорелось пустующее здание на ул. Ставропольской, 224 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.