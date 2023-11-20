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Муниципалитеты Власть и политика

В Самарской области по каждому сообщению о коррупции проведут проверку

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 63-м регионе проходит масштабная антикоррупционная операция. Во вторник, 21 ноября, жители региона могут рассказать о фактах коррупции, записавшись на прием по тел. 8(846)338-55-49.

Его проведет заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Михаил Федосеев.

Прием пройдет по адресу: г. Самара ул. Соколова, 34 с 14:00 до 18:00. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка.

Полный график приема граждан руководящим составом главка в ноябре 2023 года с номерами телефонов для записи на прием - на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области.

Областная полиция призывает жителей региона не оставаться равнодушными, занять активную позицию и внести свой вклад в противодействие коррупционным преступлениям.

Целью мероприятия, которое проводят с 16 по 24 ноября сотрудники ГУ МВД России по Самарской области, является привлечение общественности к участию в противодействии коррупционным правонарушениям и преступлениям, а также оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам борьбы с коррупцией.

Сообщить об известных фактах совершения коррупционных правонарушений и преступлений также можно круглосуточно:
- по телефонам дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру "102";
- с помощью сервиса "Прием обращений" на официальном сайте.

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