Два дня на бизнес-моделирование, оценку рынка и презентацию для инвесторов: в Самаре состоится образовательный интенсив "Стартап (ЗА) выходные"

Региональный центр инноваций StartupSamara приглашает на двухдневный образовательный интенсив, который позволит начинающим предпринимателям всего за одни выходные проработать блоки стартапа, необходимые для его запуска, выступить с презентацией проекта перед приглашенными экспертами и, самое главное, понять, смог бы бизнес на данном этапе привлечь реальные денежные средства для выхода на новый уровень.

25-26 ноября все, кто желает начать свое собственное дело, встретятся на площадке регионального центра "Мой Бизнес" (ул. Молодогвардейская, 211), чтобы принять участие в традиционном образовательном интенсиве от StartupSamara — "Стартап-выходные", главной целью которого станет помощь участникам в запуске своего стартапа. Все пришедшие смогут изучить методики бизнес-моделирования, оценки рынка и конкурентного анализа проекта, приобрести навыки публичных выступлений, а также получить знания о том, как на ранних стадиях развития проекта сформировать предложение для инвестора.

В программе интенсива:

— формирование ценностного предложения стартапа;

— определение основной проблемы потребителя продукта;

— выбор бизнес-модели и способа монетизации;

— расчет оценки рынка и конкурентов;

— работа над структурой инвестиционной презентации;

— составление финансовой модели бизнеса и запрос на привлечение инвестиций.

Гостей интенсива ждет практическая отработка полученных знаний по каждому из блоков программы, индивидуальные консультации с приглашенными экспертами мероприятия по темам в сферах маркетинга, аналитики и продукта, нетворкинг с единомышленниками и мотивирующая рабочая атмосфера.

Итогом двух дней воркшопа станут проработанные блоки бизнес-проекта (с которыми уже можно переходить к запуску своего дела), а также выступление перед приглашенными экспертами, в число которых войдут: Алексей Добрусин, серийный предприниматель, трекер стартап-акселераторов, эксперт-практик в области стратегического маркетинга и цифровой экономики, Сергей Тюльпин, эксперт АСИ по направлению "Технологии и предпринимательство", ментор стартапов, Лариса Шляхова, генеральный директор ООО "СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ", трекер ФРИИ, а также руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

"Благодаря стартап-выходным можно научиться тестировать гипотезы в бизнесе быстрее и эффективнее, поэтому в интенсиве будет полезно принять участие не только основателям стартапов на самой ранней стадии, но и опытным предпринимателям", — отметил Александр Клюкач.

К участию приглашаются проекты на разных стадиях развития (от идеи до готового бизнеса), а также начинающие и опытные специалисты, желающие помочь своей экспертизой командам стартапов. Участники смогут поделиться своими идеями, найти сотрудника, клиента или партнера, дополнить проект активными людьми или присоединиться к понравившемуся проекту.

Мероприятие бесплатное. Принять участие в "Стартап (ЗА) выходные" может любой желающий. Необходима регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/weekendstartup.

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие проводится по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Организатором выступает региональный центр инноваций StartupSamara при партнерстве с центром "Мой Бизнес".