На пожаре в Кинеле погиб мужчина

Во вторник, 21 ноября, примерно в 4:48 произошел пожар на ул. Рабочей в Кинеле, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело бытовое строение на площади 4 кв. м. На тушение были направлены четыре человека и одна автоцистерна. Пожар удалось ликвидировать в 5:05.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара погиб 55-летний мужчина.

Обстоятельства гибели человека и возникновения пожара устанавливаются.