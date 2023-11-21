Пожилая женщина погибла в огне в Красноярском районе

В понедельник, 20 ноября, вечером загорелся частный дом на ул. Полевой в с. Большая Каменка Красноярского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 50 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 12 человек.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре погибла 76-летняя женщина.

Обстоятельства случившегося выясняются.