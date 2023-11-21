Добрым молодцам урок: Wink.ru представил трейлер нового сериала "Недетское кино"

Видеосервис Wink.ru представил трейлер и постер новой приключенческой комедии "Недетское кино" (16+) с Александром Головиным ("Елки 5"), Каем Гетцем ("Пищеблок") и Настасьей Самбурской ("Макс и Гусь"). Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Балет" и другие). Премьера проекта состоится 1 января 2024 года эксклюзивно в онлайн-сервисе Wink.ru, а после — в эфире телеканала СТС. Производством проекта занимается студия Black Box Production совместно с "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
По сюжету школьники Даня (Кай Гетц) и Таисия (Диана Енакаева) случайно активируют портал времени, запустив в наш мир богатыря Даньслава (Александр Головин), Жабу Жабовну (Настасья Самбурская), Кикимору (Александра Ребенок), Кощея (Александр Яцко), Лешего (Евгений Овчинников) и других сказочных персонажей. Встреча с ними вдохновляет застенчивого Даню взяться за фестивальное кино и поиски отца, совершить подвиги ради Таисии и наладить отношения с мамой (Мария Шумакова) и бабушкой (Ольга Прокофьева). Вот только приключения во времени нарушают баланс в мире. Теперь подростку предстоит все исправить и вернуть новых друзей домой, что не входит в планы безумного изобретателя (Никита Тарасов), отца Таисии (Юрий Чурсин) и других героев.
"Это история о том, что сказка живет среди нас и каждый может с ней встретиться. Здесь мы осовременили сказочных персонажей и в целом постарались подойти к образам небанально, придумать для каждого интересные особенности, но при этом учитывать "базу" — то, на чем основана мифология", — сказал режиссер сериала Александр Богуславский.
В некоторых сказочных моментах зрители узнают сюжеты знаменитого иллюстратора русских сказок Ивана Билибина, а в одной из сцен будет воссоздана картина художника Виктора Васнецова "Богатыри".
"Это легкая и добрая сказка о людях, о дружбе, о любви. Съемочный процесс был потрясающий, что ни смена, то очередное приключение: то съемки в переполненном троллейбусе в 30-градусную жару, то на высоте в старинной часовне, то в ледяной воде, но всегда со смехом и весельем. Я до этого никогда не играл богатыря, чтобы прямо в гриме, кольчуге, по-серьезному, так сказать, поэтому роль Даньслава показалась мне очень заманчивой. Он мой любимый персонаж, потому что он очень добрый, честный и позитивный, но самое главное — влюбленный. А когда человек влюбленный, он творит чудеса", — поделился актер Александр Головин.
"Подростковое кино возвращает свои позиции и становится всё более популярным у нашей аудитории. Большую роль в этом играет тот факт, что из чисто развлекательного кино оно вырастает в кино познавательное, несущее ответы на многие вопросы, которые занимают современную молодежь. Мы видим это на примере нашего сериала-миллионника "Плакса", который помогает школьникам и взрослым бороться с травлей. "Недетское кино" — это, конечно, прежде всего сказка. Но как в каждой сказке, в ней есть добрым молодцам урок. Она про то, как важно осознавать ответственность за свои действия, даже если речь идет о шалостях. И о том, как важно уметь дружить и ценить ту силу, которую дает человеку настоящая дружба", — сказал Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).
О сериале "Недетское кино" (16+)
Производство: Black Box Production совместно с "НМГ Студией" при поддержке АНО "ИРИ"
Онлайн-платформа: Wink.ru
Жанр: комедия, фэнтези
Хронометраж: 24 минуты
Количество серий: 12
Режиссер-постановщик: Александр Богуславский
Оператор-постановщик: Артем Тарасенков
Продюсеры: Константин Маньковский, Павел Сарычев, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Исполнительный продюсер: Дарья Отвага
Креативный продюсер: Каролина Кубринская
Автор сценария: Анна Озар
Режиссер-постановщик: Александр Богуславский
Оператор-постановщик: Артем Тарасенков
Художник-постановщик: Татьяна Девирц
Художник по гриму: Александра Телегунова
Художник по костюму: Евгения Истомина
В ролях: Александр Головин, Настасья Самбурская, Кай Гетц, Диана Енакаева,
Ольга Прокофьева, Мария Шумакова, Никита Тарасов, Юрий Чурсин, Александр
Яцко, Александра Ребенок, Александр Булатов, Евгений Овчинников и другие.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)