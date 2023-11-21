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Добрым молодцам урок: Wink.ru представил трейлер нового сериала "Недетское кино"

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Видеосервис Wink.ru представил трейлер и постер новой приключенческой комедии "Недетское кино" (16+) с Александром Головиным ("Елки 5"), Каем Гетцем ("Пищеблок") и Настасьей Самбурской ("Макс и Гусь"). Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "‎Балет"‎ и другие). Премьера проекта состоится 1 января 2024 года эксклюзивно в онлайн-сервисе Wink.ru, а после — в эфире телеканала СТС. Производством проекта занимается студия Black Box Production совместно с "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Постер

Трейлер

По сюжету школьники Даня (Кай Гетц) и Таисия (Диана Енакаева) случайно активируют портал времени, запустив в наш мир богатыря Даньслава (Александр Головин), Жабу Жабовну (Настасья Самбурская), Кикимору (Александра Ребенок), Кощея (Александр Яцко), Лешего (Евгений Овчинников) и других сказочных персонажей. Встреча с ними вдохновляет застенчивого Даню взяться за фестивальное кино и поиски отца, совершить подвиги ради Таисии и наладить отношения с мамой (Мария Шумакова) и бабушкой (Ольга Прокофьева). Вот только приключения во времени нарушают баланс в мире. Теперь подростку предстоит все исправить и вернуть новых друзей домой, что не входит в планы безумного изобретателя (Никита Тарасов), отца Таисии (Юрий Чурсин) и других героев.

"Это история о том, что сказка живет среди нас и каждый может с ней встретиться. Здесь мы осовременили сказочных персонажей и в целом постарались подойти к образам небанально, придумать для каждого интересные особенности, но при этом учитывать "базу" — то, на чем основана мифология", — сказал режиссер сериала Александр Богуславский.

В некоторых сказочных моментах зрители узнают сюжеты знаменитого иллюстратора русских сказок Ивана Билибина, а в одной из сцен будет воссоздана картина художника Виктора Васнецова "Богатыри".

"Это легкая и добрая сказка о людях, о дружбе, о любви. Съемочный процесс был потрясающий, что ни смена, то очередное приключение: то съемки в переполненном троллейбусе в 30-градусную жару, то на высоте в старинной часовне, то в ледяной воде, но всегда со смехом и весельем. Я до этого никогда не играл богатыря, чтобы прямо в гриме, кольчуге, по-серьезному, так сказать, поэтому роль Даньслава показалась мне очень заманчивой. Он мой любимый персонаж, потому что он очень добрый, честный и позитивный, но самое главное — влюбленный. А когда человек влюбленный, он творит чудеса", — поделился актер Александр Головин.

"Подростковое кино возвращает свои позиции и становится всё более популярным у нашей аудитории. Большую роль в этом играет тот факт, что из чисто развлекательного кино оно вырастает в кино познавательное, несущее ответы на многие вопросы, которые занимают современную молодежь. Мы видим это на примере нашего сериала-миллионника "Плакса", который помогает школьникам и взрослым бороться с травлей. "Недетское кино" — это, конечно, прежде всего сказка. Но как в каждой сказке, в ней есть добрым молодцам урок. Она про то, как важно осознавать ответственность за свои действия, даже если речь идет о шалостях. И о том, как важно уметь дружить и ценить ту силу, которую дает человеку настоящая дружба", — сказал Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Кадры со съемок

О сериале "Недетское кино" (16+)

Производство: Black Box Production совместно с "НМГ Студией" при поддержке АНО "ИРИ"

Онлайн-платформа: Wink.ru

Жанр: комедия, фэнтези

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий: 12

Режиссер-постановщик: Александр Богуславский

Оператор-постановщик: Артем Тарасенков

Продюсеры: Константин Маньковский, Павел Сарычев, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Исполнительный продюсер: Дарья Отвага

Креативный продюсер: Каролина Кубринская

Автор сценария: Анна Озар

Режиссер-постановщик: Александр Богуславский

Оператор-постановщик: Артем Тарасенков

Художник-постановщик: Татьяна Девирц

Художник по гриму: Александра Телегунова

Художник по костюму: Евгения Истомина

В ролях: Александр Головин, Настасья Самбурская, Кай Гетц, Диана Енакаева,

Ольга Прокофьева, Мария Шумакова, Никита Тарасов, Юрий Чурсин, Александр

Яцко, Александра Ребенок, Александр Булатов, Евгений Овчинников и другие.

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