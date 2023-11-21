Андрей Прямилов решением губернатора возглавил министерство управления финансами Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров продолжает собеседования в рамках формирования нового состава правительства Самарской области. На должность министра управления финансами региона глава региона назначил Андрея Прямилова.

Во время встречи Андрей Прямилов доложил губернатору о работе министерства управления финансов. Отдельно обсуждался вопрос формирования областного бюджета на 2024-й и последующие годы.

Напомним, на внеочередном заседании губернской думы были рассмотрены и приняты в первом чтении основные параметры главного финансового документа. Так, доходы региональной казны составят 228 млрд 391 млн рублей, а расходы - 247 млрд 127 млн рублей.

Дмитрий Азаров поблагодарил руководителя министерства управления финансами области и его коллег за работу по подготовке проекта регионального бюджета. "Главный приоритет - это поддержка наших бойцов и семей военнослужащих. Не менее важно оказывать необходимую поддержку для развития экономики, промышленности, технологий. При этом мы ни в коей мере не ухудшаем ситуацию по мерам социальной поддержки", - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что благодаря колоссальной поддержке со стороны президента РФ Владимира Путина, правительства России, федеральных органов власти регион оперативно адаптирует к новым вызовам и изменениям все экономические и социальные проекты.

Андрей Прямилов отметил, что бюджет Самарской области носит ярко выраженный социальный характер: более 61% средств (это порядка 151 млн руб.) планируется направить на поддержку жителей региона и социально значимые направления - здравоохранение, образование, культуру и спорт. Глава региона добавил, что только по одной категории - поддержка семей с детьми - в 2024 году дополнительно будет выделено почти 15 млрд рублей.

Областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 гг. формировался на основе взвешенного анализа текущего состояния и возможностей экономики и социальной сферы.

"Проектом областного бюджета на ближайшие три года предусмотрено финансирование 49 государственных программ Самарской области", - отметил Андрей Прямилов. Это позволит так же, как и в предыдущие годы, отметил руководитель региона, успешно справляться с реализацией национальных проектов, планов по реконструкции и строительству инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.