"Тольяттиазот" начал новый этап модернизации производства карбамида

"Тольяттиазот" в рамках модернизации производства карбамида установит новый пластинчатый теплообменник с воздушным охлаждением. Спецоборудование, запуск которого запланирован на апрель 2024 года, позволит стабилизировать систему охлаждения гранул в летний период и сохранить высокое качество удобрения.

Использование дополнительного оборудования также позволит отгружать полученный продукт напрямую в вагоны, не используя склад.

Высота нового охладителя составляет 20 метров. Все комплектующие уже поступили на склад оборудования ТОАЗа. После завершения процедуры оформления документов специалисты приступят к монтажу и пусконаладочным работам.

Технологический процесс производства карбамида предусматривает его охлаждение до температуры не выше 42 градусов по Цельсию. Именно такой режим позволяет сохранять необходимые параметры и потребительские свойства продукта. Для интенсификации производства удобрение после башни приллирования будет поступать в пластинчатый теплообменник, чтобы охладиться до установленной нормы.

"Тольяттиазот" скрупулезно подходит к вопросам качества выпускаемой продукции. Предприятие постоянно модернизирует и развивает имеющиеся мощности, чтобы сохранить статус современной и высокотехнологичной площадки. Эффективность нового оборудования будет апробирована как раз перед началом следующего летнего сезона", — отметил главный инженер АО "ТОАЗ" Андрей Кургин.