Гараж и автомобиль сгорели ночью в Самарской области

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Во вторник, 21 ноября, примерно в 1:07, начался пожар на ул. Специалистов, 26 в с. Кротовка Кинель-Черкасского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.