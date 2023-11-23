Баскетбольная "Самара" переиграла "Парму"

БК "Самара" переиграл пермскую "Парму" в матче Единой Лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Встреча в 63 регионе завершилась со счетом 85:83 (17:25, 21:24, 23:16, 24:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Айзея Риз из "Пармы", в активе которого 25 очков. У "Самары" больше всех очков набрали Михаил Кулагин и Джастин Роберсон (по 23).

БК "Самара" одержал седьмую победу в 12 матчах и поднялась на шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.