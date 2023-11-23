В с. Утевка под Самарой произошел пожар

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 22 ноября, примерно в 6:31 начался пожар на ул. Набережной, 29 в с. Утевка Нефтегорского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.