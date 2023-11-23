Жителя Самары будут судить за десятки "закладок"

В Ленинский районный суд Самары отправили уголовное дело 25-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, употребляющий наркотики самарец покупал запрещенные вещества через Интернет, в том числе для перепродажи. Он делал "закладки" около жилых домов в Ленинском и Кировском районах. Всего в уголовном деле 23 эпизода.
Когда мужчину задержали, в его телефоне нашли фотографии и координаты тайников. В этих тайниках обнаружилось 20 свертков с наркотиками - 30 г марихуаны и 42 г эфедрона.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.