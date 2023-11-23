Жителя Самары будут судить за десятки "закладок"

В Ленинский районный суд Самары отправили уголовное дело 25-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, употребляющий наркотики самарец покупал запрещенные вещества через Интернет, в том числе для перепродажи. Он делал "закладки" около жилых домов в Ленинском и Кировском районах. Всего в уголовном деле 23 эпизода.

Когда мужчину задержали, в его телефоне нашли фотографии и координаты тайников. В этих тайниках обнаружилось 20 свертков с наркотиками - 30 г марихуаны и 42 г эфедрона.