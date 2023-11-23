"Ладью" покинул голкипер Даниил Захаров

Даниил Захаров покинул "Ладу" — контракт с 20-летним голкипером расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В системе тольяттинского клуба Захаров находился с 2019 г. и за это время успел провести 104 матча в МХЛ за "Ладью", а в этом сезоне он дебютировал на взрослом уровне в составе самарского ЦСК ВВС — клубе-партнере "автозаводцев". За пять игр в рамках регулярного чемпионата ВХЛ вратарь одержал одну победу, отразив 86.5% бросков в створ при коэффициенте надежности 3.96.
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