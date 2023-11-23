Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на ближайшие три года

В среду, 22 ноября, в ходе пленарного заседания Совета Федерации сенаторы поддержали федеральный закон "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Во втором чтении был принят большой комплекс поправок, предусматривающих дополнительные средства по многим ключевым направлениям. Выделяются средства на социальную сферу, развитие промышленности и сельского хозяйства, поддержку образования и науки, финансирование обороноспособности страны, поддержку участников СВО, интеграцию новых регионов, технологическое развитие и трансформацию экономики.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при утверждении бюджета отметила, что документ обладает всеми качествами бюджета мощного суверенного государства, способного развиваться и противостоять любым вызовам: "Он создает возможности для гарантированного обеспечения безопасности нашей страны - всесторонней, долгосрочной и на современном, опережающем уровне".

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области, член трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений Фарит Мухаметшин обратил внимание, что федеральный бюджет 2024-2026 гг. во многом нацелен на поддержку регионов и обеспечение их устойчивой ресурсной базы.

"Поправки предусматривают увеличение общего объема межбюджетных трансфертов в 2024 году на 101 млрд руб., дополнительно удалось увеличить объем расходов по сравнению с прогнозом на 20%. Особенно важно, что в федеральном бюджете распределено 96,8% общего объема трансферов, за счет чего у регионов появляется ясность своего бюджетного планирования", - подчеркнул парламентарий.