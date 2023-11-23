В центре Самары более 40 человек тушат двухэтажный нежилой деревянный дом

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В четверг, 23 ноября, в 21:52 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Степана Разина, 140 в Самаре, сообщили в региональном Управлении МЧС России.