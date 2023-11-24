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Хоккей Спорт

ХК "Лада" произвел обмен со "Спартаком", а также подписал форварда в "Ладью"

ТОЛЬЯТТИ. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейные клубы "Лада" и "Спартак" совершили сделку, в результате которой в систему тольяттинского клуба перебирается Александр Пономарев, а в Москве свою карьеру продолжит Антон Битев — в текущем сезоне форвард провел 11 игр за "Ладью" в МХЛ и заработал 6 (4+2) баллов за результативность при показателе полезности "+6".

Пономарев (07.10.2003, 178-76) является выпускником школы тольяттинской "Лады" и свою профессиональную карьеру начал в 2019 году в молодежной команде "Ладья". В дальнейшем нападающий дебютировал за "Ладу", а с прошлого сезона играл в системе "Спартака", выступая за одноименную "молодежку" и воскресенский "Химик" в ВХЛ. Цвета "красно-белых" 20-летний хоккеист защищал и в нынешнем регулярном чемпионате МХЛ — за 22 матча Александр набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности "+8".

Контракт с Пономаревым рассчитан до конца сезона 2024/2025, на лед в составе "Ладьи" он будет выходить под номером 15.

Также клуб "Лада" заключил пробное соглашение с форвардом Ильей Колояровым.

Колояров (13.02.2005, 191-79) — выпускник ярославской хоккейной школы "Локомотив-2004" и его профессиональная карьера стартовала год назад в молодежной команде "Локо-76", а уже перед стартом нынешнего сезона Илья переехал в Челябинск, где когда-то начинал заниматься хоккеем. В текущем регулярном чемпионате МХЛ нападающий провел 15 матчей за "Белых Медведей", в которых отметился тремя заброшенными шайбами при показателе полезности "+3".

За "Ладью" Илья будет выступать под номером 14.

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