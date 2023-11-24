ВСК застраховал автомобили АО "Олимп"

Страховой Дом ВСК защитил полисами каско автомобили акционерного общества "Олимп".

Страховая защита действует до конца сентября 2024 года. Стоимость контракта составила более 250 тыс. рублей.

"Олимп" представляет собой уникальный комплекс зданий Правительства Москвы, центром которого является 32-этажная высотка, напоминающая открытую книгу. Компания предоставляет услуги по пяти направлениям: аренда недвижимости, проведение мероприятий и аренда залов, полиграфия, услуги центра мониторинга общественного мнения и контакт-центра.