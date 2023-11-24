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Страхование Финансы

ВСК застраховал автомобили АО "Олимп"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
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Страховой Дом ВСК защитил полисами каско автомобили акционерного общества "Олимп".

Страховая защита действует до конца сентября 2024 года. Стоимость контракта составила более 250 тыс. рублей.

"Олимп" представляет собой уникальный комплекс зданий Правительства Москвы, центром которого является 32-этажная высотка, напоминающая открытую книгу. Компания предоставляет услуги по пяти направлениям: аренда недвижимости, проведение мероприятий и аренда залов, полиграфия, услуги центра мониторинга общественного мнения и контакт-центра.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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