ВСК застраховал автомобили АО "Олимп"

Страховой Дом ВСК защитил полисами каско автомобили акционерного общества "Олимп".
Страховая защита действует до конца сентября 2024 года. Стоимость контракта составила более 250 тыс. рублей.
"Олимп" представляет собой уникальный комплекс зданий Правительства Москвы, центром которого является 32-этажная высотка, напоминающая открытую книгу. Компания предоставляет услуги по пяти направлениям: аренда недвижимости, проведение мероприятий и аренда залов, полиграфия, услуги центра мониторинга общественного мнения и контакт-центра.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.