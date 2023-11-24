Дело о выдаче лицензии "Гиппократу" отправили на пересмотр

Арбитражный суд Московского округа отменил решение предыдущих двух инстанций о выдаче лицензии самарскому ООО "Гиппократ" на производство этилового спирта.
Борьба за лицензию компания, чье производство находится в Ульяновской области, ведет с 2020 года. До этого момента "Гиппократ" производил более 30 наименований спиртосодержащих лекарственных средств: дезинфицирующие средства для ветеринарного применения, кожные антисептики и прочие.
В 2020 г. изменилось законодательство, которое предписывает производителям лекарственных средств получать две лицензии: Министерства промышленности и торговли РФ и Росалкогольрегулирования. С надзорным ведомством "Гиппократу" договориться не удается.
Первая инстанция поддержала требования компании и обязала выдать лицензию. Решение устояло в апелляции, однако вышестоящий суд отправил дело на пересмотр, отменив все определения.
Отказ Росалкогольрегулирования связан с оформлением документов на технологическое оборудование "Гиппократа". Однако на сами установки наложен арест той же федеральной службой. Повод - незаконсервированное оборудование при отсутствии лицензии на производство. Установки Росалкоголь должен утилизировать.
"Гиппократ" пытался приостановить исполнительное производство, обратившись в суд, но безуспешно. Со своей стороны приставы добивались права вскрыть помещения с арестованным оборудованием. Арбитраж оставил их заявление без удовлетворения. По информации СМИ, приставы приезжали на завод в сентябре 2023 г., тогда забрать установки стоимостью свыше 400 млн руб. не удалось - никто не открыл дверь.
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