Дело о выдаче лицензии "Гиппократу" отправили на пересмотр

Арбитражный суд Московского округа отменил решение предыдущих двух инстанций о выдаче лицензии самарскому ООО "Гиппократ" на производство этилового спирта.

Борьба за лицензию компания, чье производство находится в Ульяновской области, ведет с 2020 года. До этого момента "Гиппократ" производил более 30 наименований спиртосодержащих лекарственных средств: дезинфицирующие средства для ветеринарного применения, кожные антисептики и прочие.

В 2020 г. изменилось законодательство, которое предписывает производителям лекарственных средств получать две лицензии: Министерства промышленности и торговли РФ и Росалкогольрегулирования. С надзорным ведомством "Гиппократу" договориться не удается.

Первая инстанция поддержала требования компании и обязала выдать лицензию. Решение устояло в апелляции, однако вышестоящий суд отправил дело на пересмотр, отменив все определения.

Отказ Росалкогольрегулирования связан с оформлением документов на технологическое оборудование "Гиппократа". Однако на сами установки наложен арест той же федеральной службой. Повод - незаконсервированное оборудование при отсутствии лицензии на производство. Установки Росалкоголь должен утилизировать.

"Гиппократ" пытался приостановить исполнительное производство, обратившись в суд, но безуспешно. Со своей стороны приставы добивались права вскрыть помещения с арестованным оборудованием. Арбитраж оставил их заявление без удовлетворения. По информации СМИ, приставы приезжали на завод в сентябре 2023 г., тогда забрать установки стоимостью свыше 400 млн руб. не удалось - никто не открыл дверь.