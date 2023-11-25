Новокуйбышевская "Нова" разгромила нижегородский АСК

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В Нижнем Новгороде в матче седьмого тура мужской Суперлиги "Нова" обыграла местный клуб АСК со счетом — 3:0 (25:19, 25:23, 25:21).