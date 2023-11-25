Подросток и мужчина пострадали ночью при пожаре в доме в Самаре

В субботу, 25 ноября, в 2:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Балаковской в Советском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в комнате на площади 20 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 44 человека, в том числе шесть звеньев газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 3:23.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре были травмированы 63-летний мужчина и 16-летняя девочка. Огнеборцы спасли одного человека и шесть человек были эвакуированы.

Причина пожара устанавливается.