Хоккеисты "Ладьи" на выезде одолели "Реактор"

Хоккеисты тольяттинской "Ладьи" на выезде одолели "Реактор".

Состав тольяттинской "молодежки" перед первым матчем в Нижнекамске подвергся заметным корректировкам по сравнению с предыдущей игрой против "Локо-76". Во второй тройке нападения вместе с Владиславом Рвачевым и Константином Двуреченским появился Александр Пономарев, вернувшийся в "Ладью" в результате недавнего обмена со "Спартаком".

Кроме того, четвертая атакующая линия была полностью собрана из группы новичков, в которую входят Александр Государев, Илья Колояров и Петр Михальченко. Основным вратарем в этом поединке стал Данила Овчарик.

С первых минут встречи обе команды были нацелены на атакующий хоккей и в этом отношении чуть лучше на старте сработали хоккеисты "Ладьи", открывшие счет уже на исходе второй минуты - Александр Захарин завершил резкий тольяттинский контрвыпад точным выстрелом на дальнюю "девятку". 0:1.

Правда, "Реактор" быстро выровнял ситуацию и ближе к середине периода отыгрался усилиями Марка Марчинского, беспрепятственно расстрелявшего ворота Данилы Овчарика с убойной позиции. 1:1. Далее волжане заработали удаление, но, оказавшись в меньшинстве, сумели забить. Александр Пономарев перехватил шайбу у дальнего борта в зоне соперника, сместился в центр и тут же изящно переправил ее в цель броском с неудобной руки - 1:2.

В следующей двадцатиминутке характер игры остался прежним. "Реактор" и "Ладья" продолжили действовать на встречных курсах, однако теперь на ведущие роли вышли вратари - Виктор Шарпанов и Данила Овчарик отразили в общей сложности 34 броска в створ, не позволив счету на табло измениться.

Зато в начале третьего игрового отрезка тольяттинцы смогли отличиться, поймав соперника на ошибке в обороне - Константин Двуреченский сделал перехват в зоне соперника и после короткой перепасовки с Владиславом Рвачевым точно бросил низом. 1:3. Вскоре "Ладья" достаточно неожиданно пропустила, находясь в тот момент в большинстве - Амир Гизятов вывел Андрея Еременко "1 на 1" с Овчариком и форвард "Реактора" не сплоховал. 2:3. Волжане явно не желали уходить в нервную концовку матча, поэтому на 53-й минуте вновь увеличили отрыв до двух шайб. Результативной оказалась очередная контратака "2 в 1", которая увенчалась первым голом Александра Государева за новую для себя команду - 2:4.

И все же нижнекамцам удалось потрепать нервы подопечным Сергея Лопушанского под занавес поединка. Жоэ Кристоф Муиссу за две с половиной минуты до сирены сократил отставание хозяев до минимума, реализовав отложенный штраф у "Ладьи". 3:4. Затем у "Реактора" последовала замена вратаря на шестого полевого, но волжане в оставшиеся секунды выстояли и довели дело до победы.

Тольяттинский коллектив вернулся на лидирующую строчку в "Серебряном" дивизионе и завтра проведет повторную игру в Нижнекамске.