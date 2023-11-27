Хоккеисты ЦСК ВВС уступили "Зауралью"

В воскресенье, 26 ноября, состоялся матч между хоккеистами ЦСК ВВС и ХК "Зауралье".
По итогам игры счет составил 4:5 в пользу команды соперника. Голы реализовали: 17" Тимиров Разат, 28" Игнатов Степан, 30" Клиновский Илья, 32" Пукело Кирилл.
Юрий Дмитриевич Мордвинцев, Главный тренер ЦСК ВВС Юрий Мордвинцев, подводя итоги матча, отметил, что команда пока очень далека от уровня мастерства, как у соперника.
"Подобные игры у нас бывают часто. Где-то не хватает концентрации, решили видимо играть на удержание счета. А это ребята пока не совсем умеют", - заключил тренер.
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