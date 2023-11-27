Бережливое производство в действии: успехи предприятий, достигнутые с помощью РЦК

В Самарской области продолжается реализация национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодня 166 предприятий области улучшают работу в производственных цехах.
Команда губернатора Самарской области и правительства региона уделяют большое внимание росту производительности труда на местных предприятиях, так как это способствует созданию благоприятной экономической и социальной среды, в которой граждане могут наращивать потенциал и улучшать условия жизни.
Оператором национального проекта "Производительность труда" является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).
За 10 месяцев текущего года на 19 предприятиях различных отраслей, включая обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, пищевую промышленность и торговлю, были успешно реализованы пилотные проекты по внедрению методик бережливого производства, что привело к значительным изменениям на их производственных площадках. Так, в среднем на 37% сократилось время протекания процессов, на столько же уменьшились незавершенные запасы. При этом выработка возросла на 34%.
Если брать отдельно реализованные кейсы, то предприятие "ТРАССА М95", к примеру, в ходе пилотного проeкта увеличило выработку асфальтобетонной смеси на 80 тонн в сутки. Электрощит Самара (площадка "Русский трансформатор") за шесть месяцев участия в национальном проекте на участке производства трансформаторов ТМГ стал выпускать более чем на 55% больше продукции, сократив время протекания процесса на 52,3%. Завод "Инкатех" стал выпускать на 25 тонн медной катанки больше. И это лишь результаты трех пилотных проектов, успешно завершенных во втором полугодии 2023 г., а в течение всего года их было гораздо больше.
О вкладе предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" в развитие региона говорит и тот факт, что семь компаний стали в 2023 году финалистами и победителями престижного конкурса "Достояние губернии". Заметим также, что новую номинацию конкурса "Импортозамещение", связанную с актуальными событиями, полностью представляли предприятия-участники национального проекта "Производительность труда".
"Результаты, которые предприятия-участники национального проекта "Производительность труда" достигли с помощью нашей команды, свидетельствуют о преимуществах бережливого производства в различных секторах экономики. Мы открыты к диалогу и готовы помочь всем, кто стремится улучшить производственные процессы, повысить эффективность бизнеса и тем самым укрепить позиции экономики региона", — отметил Константин Серов, руководитель РЦК.
Подробнее о результатах предприятий читайте на официальном сайте РЦК или в соцсетях ВК и ТГ.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах