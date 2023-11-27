Бережливое производство в действии: успехи предприятий, достигнутые с помощью РЦК

В Самарской области продолжается реализация национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодня 166 предприятий области улучшают работу в производственных цехах.

Команда губернатора Самарской области и правительства региона уделяют большое внимание росту производительности труда на местных предприятиях, так как это способствует созданию благоприятной экономической и социальной среды, в которой граждане могут наращивать потенциал и улучшать условия жизни.

Оператором национального проекта "Производительность труда" является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

За 10 месяцев текущего года на 19 предприятиях различных отраслей, включая обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, пищевую промышленность и торговлю, были успешно реализованы пилотные проекты по внедрению методик бережливого производства, что привело к значительным изменениям на их производственных площадках. Так, в среднем на 37% сократилось время протекания процессов, на столько же уменьшились незавершенные запасы. При этом выработка возросла на 34%.

Если брать отдельно реализованные кейсы, то предприятие "ТРАССА М95", к примеру, в ходе пилотного проeкта увеличило выработку асфальтобетонной смеси на 80 тонн в сутки. Электрощит Самара (площадка "Русский трансформатор") за шесть месяцев участия в национальном проекте на участке производства трансформаторов ТМГ стал выпускать более чем на 55% больше продукции, сократив время протекания процесса на 52,3%. Завод "Инкатех" стал выпускать на 25 тонн медной катанки больше. И это лишь результаты трех пилотных проектов, успешно завершенных во втором полугодии 2023 г., а в течение всего года их было гораздо больше.

О вкладе предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" в развитие региона говорит и тот факт, что семь компаний стали в 2023 году финалистами и победителями престижного конкурса "Достояние губернии". Заметим также, что новую номинацию конкурса "Импортозамещение", связанную с актуальными событиями, полностью представляли предприятия-участники национального проекта "Производительность труда".

"Результаты, которые предприятия-участники национального проекта "Производительность труда" достигли с помощью нашей команды, свидетельствуют о преимуществах бережливого производства в различных секторах экономики. Мы открыты к диалогу и готовы помочь всем, кто стремится улучшить производственные процессы, повысить эффективность бизнеса и тем самым укрепить позиции экономики региона", — отметил Константин Серов, руководитель РЦК.

Подробнее о результатах предприятий читайте на официальном сайте РЦК или в соцсетях ВК и ТГ.