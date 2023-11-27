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Строительство Строительство и недвижимость

"Не вижу проблем в уменьшении парковочных мест": самарцы поддержали стройку в Советском районе

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала заключение по итогам общественных обсуждений, связанных с проектом решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Советском районе города.

В частности, речь шла о потенциальной малоэтажной многоквартирной застройке на земельном участке площадью 647 кв. метров, расположенном на пер. Водников, 22 с количеством парковочных мест на квартиру 0,5 шт.

Заявителями выступили Т.А. Мальцева, О.Н. Сафонова, А.С. Сафонов. Всего в общественных обсуждениях приняли участие 12 человек, включая самих заявителей. Жители единогласно проголосовали "за".

"Не вижу никаких проблем в уменьшении количества парковочных мест", - выразил мнение А.С. Сафонов. К нему присоединилась и О. Н. Сафонова, практически с идентичным ответом: "Не вижу проблем в уменьшении количества парковочных мест".

Также положительное мнение выразила и Т.А. Мальцева: "Дом не большой. Машина есть не в каждой семье сейчас". К ней присоединился П. А. Мальцев: "Голосую за разрешение на отклонение, побольше бы малоэтажных мкд делали бы. Они уютнее".

"Малоэтажное строительство (до трех этажей) не представляет особого неудобства для жильцов и соседей этого дома, как высотное строительство с такими же нормами по количеству парковочных мест, - рассуждает Д.В. Веселых. - Для формирования благоприятной городской среды данные отклонения на данном земельном участке не значительны. Выражаю свое глубокое убеждение, что данный формат городской застройки в будущем приобретет широкий размах".

"Не вижу никаких проблем в уменьшении количества парковочных мест для такого маленького дома. Поэтому я выражаю свое положительное мнение на этот счет", - сообщил М.М. Рахматулин.

"Замечательно, что вместо полуразрушенных хибар делают современную малоэтажную застройку", - рассказал А. С. Корвешкин.

А.Г. Курбанова, голосуя за уменьшение машиномест, аргументировала тем, что "воздух будет чище".

Общественные обсуждения признаны состоявшимися.

 

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