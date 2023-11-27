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Страхование Финансы

"Росгосстрах": самая большая выплата по каско в этом году была за Bentley Bentaiga

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии зимы вместе с рекомендацией автомобилистам более внимательно вести себя на ледянистом и заснеженном покрытии "Росгосстрах" обнародовал данные по самым крупным возмещениям по полисам каско в этом году. Самая большая денежная выплата в размере 17,4 млн рублей была осуществлена клиенту из Новосибирской области — за признанный не подлежащим восстановлению Bentley Bentaiga 2021 года выпуска. А самый дорогостоящий восстановительный ремонт, 5,9 млн рублей "Росгосстрах" оплатил в Москве после дорожно-транспортного происшествия с участием застрахованного в компании Mercedes-Benz G-Klasse, сошедшего с конвейера в 2020 году.

Подавляющее большинство крупных выплат по каско стали следствием ДТП, в которых застрахованные в "Росгосстрахе" автомобили получили серьезные повреждения, ремонт которых признан экономически нецелесообразным. Причем почти всегда виновниками аварий были водители этих авто — то есть, без полиса каско они бы не смогли получить возмещение даже в пределах установленного лимита по ОСАГО.

Так, в частности, водитель упомянутого выше Bentley Bentaiga, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие. Похожее происшествие — столкновение со столбом автомобиля Mercedes-Benz GLS 2020 года выпуска — было зарегистрировано и в Ульяновске. После получения пакета документов "Росгосстрах" выплатил владелице машины более 9,6 млн рублей. Вторая по величине выплата по каско в этом году в размере почти 15,3 млн рублей также была осуществлена в Новосибирской области, где водитель автомобиля Mercedes-Benz G- Klasse 2020 года выпуска при перестроении не уступил дорогу двигавшемуся попутно транспортному средству, что и привело к столкновению. Не хватило мастерства водителю Toyota Land Cruiser 200 из Кировской области, который не справился с управлением на загородной трассе, съехал в кювет и перевернулся. Автомобиль 2020 года выпуска получил серьезные повреждения — экспертиза признала его конструктивную гибель. "Росгосстрах" возместил собственнику страховую сумму, более 9,4 млн рублей.

Лишь один из пяти автомобилей, по которым были произведены самые крупные выплаты в этом году, получил повреждения не по вине допущенных к управлению. Toyota Land Cruiser 300 2021 года выпуска был подожжен неизвестными злоумышленниками во время парковки во дворе одного из городов Кемеровской области. После предоставления пакета документов, предусмотренных правилами страхования, "Росгосстрах" выплатил собственнику более 10,2 млн рублей.

"Понятно, что самые большие выплаты по полисам каско приходятся на так называемые "тотальные" убытки — когда после аварии восстановление автомобиля невозможно или признано экономически нецелесообразным. Скажем, у нас в этом году лишь 20% убытков свыше 3 млн рублей — это оплата ремонта поврежденного автомобиля. Остальное — выплата за не подлежащие восстановлению машины. И именно полис каско при нынешнем уровне цен на автомобили и запчасти, особенно из премиального сегмента, позволяет минимизировать потери собственника при различных неблагоприятных событиях, — говорит директор Департамента андеррайтинга моторных видов страхования ПАО СК "Росгосстрах" Дмитрий Усанов. — Хочу отметить, что сроки выплаты за утраченный автомобиль в нашей компании одни из самых коротких. Они составляют в среднем неделю после подписания соглашения о передаче годных остатков транспортного средства".

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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