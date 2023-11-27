Национальный проект "Демография" помогает многодетным семьям Хворостянского района

Усиление мер поддержки семей с детьми — задача, которую губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил при рассмотрении проекта бюджета региона. В этом году на предоставление различных выплат предусмотрено порядка 30 млрд рублей. На 2024-й запланированы беспрецедентные 50 млрд рублей. Яркий пример нужности и эффективности мер господдержки — история семьи Кожевниковых из села Хворостянка.

Электрик Эдуард Кожевников и его жена Юлия всегда мечтали о большой дружной семье, оба считают: чем больше детей — тем больше в доме счастья. Их мечты сбылись: сейчас в семье воспитываются четверо детей, и все они — желанные. Старшему сыну Владиславу уже 16 лет. Он успешно учится в Хворостянском государственном техникуме имени Ю. Рябова по специальности "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники", активно участвует во всех студенческих мероприятиях. Дочь Ангелина, ученица 8-го класса, в свободное время любит рисовать и кататься на велосипеде вместе со старшим братом, ходит на занятия в бассейне. А в 2022 году в семье случилось большое пополнение — родились двойняшки Виктория и Вероника.

С их появлением забот и хлопот стало намного больше. Пришлось даже расширять жилплощадь, делать пристрой к дому. Юлия Кожевникова, которая прежде работала продавцом, ушла в декретный отпуск. Старшие дети, конечно, помогают родителям и с присмотром за малышами, и по хозяйству — семья Кожевниковых всегда была дружной и трудолюбивой. Но помощь государства тоже стала весьма своевременной.

Как и многие многодетные семьи, Кожевниковы пользуются различными положенными им мерами социальной поддержки. Семейный бюджет подкрепляют ежемесячная выплата на третьего и последующих детей, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и другие выплаты. После появления младших детей семья получила единовременное пособие при рождении близнецов в размере 50 000 рублей. А в сентябре 2023 года был оформлен региональный семейный капитал в размере 100 000 рублей. Эти деньги пошли на приобретение самых необходимых вещей для ухода за двойняшками. Получаемые ежемесячные выплаты являются хорошим подспорьем для семейного бюджета.

"Иметь большую семью — моя мечта с детства! Всегда хотела много детей, и супруг поддержал меня в этом. Он старается чаще бывать с детьми, но так уж сложилось, что ему приходится выходить на работу даже в выходные дни, ведь большая семья требует больше финансов, — рассказывает Юлия Кожевникова. — Могу сказать, что нашей семье очень помогают выплаты, это большой плюс для нас. Тем более когда находишься в декретном отпуске, а мужу приходится обеспечивать всю семью одному. На полученный региональный капитал мы приобрели мебель для детей. Ежемесячные выплаты уходят на стандартные нужды: лекарства, продукты, одежду, игрушки, средства по уходу. Много денег уходит на детское питание. Хорошо, что наше государство заботится о многодетных семьях!"

А еще администрация Хворостянского района оказала помощь Кожевниковым, подарив прогулочную коляску для двойняшек. Так работают национальный проект "Демография" и меры поддержки семей с детьми в нашем регионе.