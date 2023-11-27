ВСК упростила получение страховых выплат для пострадавших жителей Сибири

Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для жителей Кузбасса и Алтая, пострадавших от стихийных бедствий в регионах. Компания сократила перечень документов для подтверждения страхового случая и подготовилась к оперативному проведению осмотра застрахованного имущества. В частности, филиалы Компании самостоятельно направляют запросы в органы местного самоуправления и МЧС для получения информации о территории и населенных пунктах, попавших в зону стихийного бедствия.

В связи со стихийными бедствиями в регионах, вызванными разрушительным ураганом, Алтайский и Кемеровский филиалы Страхового Дома ВСК приняли решение об упрощении процесса урегулирования убытков для пострадавших. Так, сотрудники филиалов будут самостоятельно запрашивать справки по зонам ЧС в региональных подразделениях МЧС и органах местного самоуправления, проверять факт заключения договора страхования и оплаты страховой премии по данным архива филиала, а также производить регистрацию полученных заявлений.

Наиболее массовое обращение граждан Компания ожидает от собственников пострадавшего имущества в г. Новокузнецке Кемеровской области и г. Барнауле Алтайского края.

Так как ураган охватил обширную территорию Сибири, сотрудники Новосибирского, Красноярского, Омского и других филиалов Страхового Дома ВСК отслеживают оперативную обстановку в своем регионе, находятся в режиме повышенной готовности и готовы в любой момент перейти на упрощенный порядок урегулирования убытков для пострадавших, а также оперативно организовать осмотры пострадавших в результате внезапно обрушившейся стихии имущества.

Для осуществления страховой выплаты клиенту в первую очередь необходимо подать Заявление. Для этого ему необходимо обратиться в ближайший офис Страхового Дома ВСК. Список отделений пострадавшие жители региона могут узнать в любое удобное время, обратившись по телефону 8 (800) 200-15-51, а также на сайте www.vsk.ru.

Помимо Заявления о страховой выплате клиентам необходимо предоставить документ, подтверждающий имущественные права страхователя (договор купли/продажи, свидетельство на право собственности, выписка из ЕГРН, справку из Администрации), документ, удостоверяющий личность, реквизиты банковского счета (при отсутствии банковского счета страховое возмещение возможно осуществить почтовым переводом).

Кроме того, ВСК обеспечит консультации клиентов о возможности первичного приема заявлений при отсутствии полного комплекта документов. Например, в случае утраты паспорт гражданина РФ можно восстановить в УМВД РФ своего региона, а выписку из ЕГРН — посредством запроса на портале "Госуслуги" (услуга "Получить онлайн-выписку").

Номер для получения консультация клиентам ВСК — 8 800 200 15 51.