При ночном пожаре в Тольятти погиб мужчина

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В понедельник, 27 ноября, примерно в 1:53, начался пожар в доме № 33 на Московском проспекте в Автозаводском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.