АО "Транснефть - Приволга" обеспечивает безопасность эксплуатации резервуаров

АО "Транснефть - Приволга" завершило техническое перевооружение резервуара на производственном объекте в Самарской области, еще один резервуар введен в эксплуатацию после капитального ремонта.

Плановые работы велись с апреля 2023 года на резервуарах вертикальных стальных (РВС) объемом 20 тыс. куб. метров каждый нефтеперекачивающей станции "Самара-1". Устранены дефекты металлоконструкций, произведена замена наружного и внутреннего антикоррозионного покрытия емкостей на площади около 2,7 тыс. кв. метров.

Резервуары оснащены полным комплектом оборудования, обеспечивающим бесперебойную и безаварийную работу: устройством для размыва донных отложений, системой автоматизации и телемеханики, а также системой пожаротушения и водяного охлаждения. Защиту резервуаров и технологического оборудования от коррозии обеспечивают станция катодной защиты и анодные заземлители.

Проведенный комплекс технических мероприятий обеспечит безопасную эксплуатацию объектов на следующие десять лет, а также позволит поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти и работы НПС "Самара-1".