16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК — лауреат премии "Качество обслуживания и права потребителей" 2023 года Полис в пару касаний: «Ингосстрах» обновил мобильное приложение 28% россиян готовы купить электрокар после появления новых зарядных станций, самые электроаварийные регионы - Приморье и Краснодарский край: исследование АВТОДОМ и ВСК Страховой Дом ВСК награждён за качество работы с деловой репутацией в интернете Инго Экосистеме от «Ингосстраха» - один год

Страхование Финансы

ВСК: чаще всего квартиры топят в Москве и Уфе, 57% ЧП происходит по вине женщин

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Почти 49% происшествий по страхованию квартир в 2023 было связано с затоплениями со стороны соседей — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Причем в 57% случаев виновниками ЧП становились женщины. В целом, средний размер выплаты по страхованию квартир с начала года составил 58 тыс. рублей.

По данным Страхового Дома ВСК, в 2023 году наибольшее число происшествий с квартирами россиян было зафиксировано в августе (13%) и январе (17%). На затопления приходится не менее 91% страховых случаев. В основном причинами становятся аварии инженерных систем, а также поломка бытовой техники, в частности, стиральных машин.

Второй по распространенности повод обращений — пожары. Реже всего квартиры россиян страдали из-за взрывов бытового газа (0,4%). При этом наиболее серьезный урон обычно наносят природные катаклизмы — средняя выплата по этому риску равна 66 тыс. рублей.

Чаще всего происшествия с квартирами россиян в 2023 году фиксировались в:

  • Москве (27%)
  • Санкт-Петербурге (5%)
  • Башкортостане (3,8%)
  • Тюменской области (3,8%)
  • Приморском крае (3,5%)
  • Удмуртии (3,2%)
  • Калининградской области (2,9%)

В 2023 одна из самых крупных компенсаций — 1,4 млн рублей — была выплачена жителю Новосибирска, пострадавшему из-за взрыва бытового газа в марте. Еще одна серьезная выплата была произведена жителю Владимирской области — 1,3 млн рублей — в связи с пожаром.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3