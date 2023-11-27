ВСК: чаще всего квартиры топят в Москве и Уфе, 57% ЧП происходит по вине женщин

Почти 49% происшествий по страхованию квартир в 2023 было связано с затоплениями со стороны соседей — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Причем в 57% случаев виновниками ЧП становились женщины. В целом, средний размер выплаты по страхованию квартир с начала года составил 58 тыс. рублей.
По данным Страхового Дома ВСК, в 2023 году наибольшее число происшествий с квартирами россиян было зафиксировано в августе (13%) и январе (17%). На затопления приходится не менее 91% страховых случаев. В основном причинами становятся аварии инженерных систем, а также поломка бытовой техники, в частности, стиральных машин.
Второй по распространенности повод обращений — пожары. Реже всего квартиры россиян страдали из-за взрывов бытового газа (0,4%). При этом наиболее серьезный урон обычно наносят природные катаклизмы — средняя выплата по этому риску равна 66 тыс. рублей.
Чаще всего происшествия с квартирами россиян в 2023 году фиксировались в:
- Москве (27%)
- Санкт-Петербурге (5%)
- Башкортостане (3,8%)
- Тюменской области (3,8%)
- Приморском крае (3,5%)
- Удмуртии (3,2%)
- Калининградской области (2,9%)
В 2023 одна из самых крупных компенсаций — 1,4 млн рублей — была выплачена жителю Новосибирска, пострадавшему из-за взрыва бытового газа в марте. Еще одна серьезная выплата была произведена жителю Владимирской области — 1,3 млн рублей — в связи с пожаром.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.