ВСК: чаще всего квартиры топят в Москве и Уфе, 57% ЧП происходит по вине женщин

Почти 49% происшествий по страхованию квартир в 2023 было связано с затоплениями со стороны соседей — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Причем в 57% случаев виновниками ЧП становились женщины. В целом, средний размер выплаты по страхованию квартир с начала года составил 58 тыс. рублей.

По данным Страхового Дома ВСК, в 2023 году наибольшее число происшествий с квартирами россиян было зафиксировано в августе (13%) и январе (17%). На затопления приходится не менее 91% страховых случаев. В основном причинами становятся аварии инженерных систем, а также поломка бытовой техники, в частности, стиральных машин.

Второй по распространенности повод обращений — пожары. Реже всего квартиры россиян страдали из-за взрывов бытового газа (0,4%). При этом наиболее серьезный урон обычно наносят природные катаклизмы — средняя выплата по этому риску равна 66 тыс. рублей.

Чаще всего происшествия с квартирами россиян в 2023 году фиксировались в:

Москве (27%)

Санкт-Петербурге (5%)

Башкортостане (3,8%)

Тюменской области (3,8%)

Приморском крае (3,5%)

Удмуртии (3,2%)

Калининградской области (2,9%)

В 2023 одна из самых крупных компенсаций — 1,4 млн рублей — была выплачена жителю Новосибирска, пострадавшему из-за взрыва бытового газа в марте. Еще одна серьезная выплата была произведена жителю Владимирской области — 1,3 млн рублей — в связи с пожаром.