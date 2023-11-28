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В декабре в музее Рязанова пройдут лекции о советском кино, жизни запасной столицы и новогодних традициях

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В музее Эльдара Рязанова проанонсировали цикл лекций (12+), которые пройдут в декабре 2023 года. Слушатели узнают о первооткрывателе научно-фантастического кино в СССР, об истории Куйбышева в период, когда город был запасной столицей, выяснят, какие были традиции украшения елки в конце XIX — начала ХХ веков, сообщает пресс-служба музея.

9 декабря в 17:30 пройдет лекция "Советская научная фантастика: Павел Клушанцев — крестный отец "Звездных войн" (12+) киноведа, старшего научного сотрудника музея Олега Горяинова. Эксперт расскажет о первооткрывателе научно-фантастического кино в СССР. На примере творчества Клушанцева лектор расскажет об особенностях жанра и открытиях, совершенных советскими кинематографистами. Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

Уже на следующий день состоится мероприятие, посвященное истории Куйбышева. 10 декабря (воскресенье) в 16:30 историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой прочитает лекцию "Повседневная жизнь Запасной столицы" (12+). Эксперт расскажет, как менялась жизнь горожан в период, когда Куйбышев стал крупным центром эвакуации. Уплотнение, карточная система, нехватка еды и одежды — это реалии жизни взрослых и детей 1940-х годов. Одновременно с этим спектакли Большого театра, который располагался в здании театра оперы и балета, и оперетты Театра музкомедии в здании филармонии собирали полные залы. Юный Эльдар Рязанов прожил год в Куйбышеве в эвакуации. На лекции прозвучат воспоминания кинорежиссера об этом периоде. Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

16 декабря (суббота) в 16:30 пройдет лекция "Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре" (12+). Историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная расскажет о рождественской символике, особенностях празднования и традициях украшения домашней елки в Самаре XIX — начала ХХ веков. Где люди покупали подарки и в какие рестораны ходили, где проходили предновогодние мероприятия и почему празднование Рождества — любимая европейская дореволюционная традиция. На эти и другие вопросы эксперт ответит на лекции. Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

23 декабря (суббота) в 12.00 музей Эльдара Рязанова приглашает юных посетителей на интерактивное занятие "В гостях у Сказки" (6+). Историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная расскажет, как праздновали Рождество и Новый год более ста лет назад, и покажет миниатюру театра теней по сказке "Свинопас" (6+) датского писателя Ганса Кристиана Андерсена. Также на занятии дети сделают своими руками новогоднюю открытку. Вход на мероприятие — 200 рублей для детей и входной билет для взрослых (150-100 рублей). Количество мест ограничено (не более 12 детей). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

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