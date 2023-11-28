В селе под Жигулевском ликвидировали пожар в частном доме

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В понедельник, 27 ноября, около 13:03, начался пожар в с. Александровка Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.