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Общество

Налоговые инспекции приглашают жителей области проконсультироваться по имущественным налогам

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 ноября с 9:00 до 20:00 часов территориальные налоговые органы Самарской области, осуществляющие прием налогоплательщиков-физических лиц, проводят акцию "День открытых дверей" по вопросам начисления и уплаты имущественных налогов за 2022 год.

В рамках мероприятия  жители Самарской области смогут узнать о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов, уточнить размер своих налоговых обязательств, возможности получения налогового уведомления  и взаимодействия с налоговой инспекцией дистанционно через личный кабинет на едином портале "Госуслуги", а также задать вопросы по теме налогообложения имущества. А тех, кого интересует информация о ставках и льготах, проконсультируют в вопросах предоставления определенным категориям граждан льгот, которые применяются в конкретном муниципальном образовании.

Кроме того, при наличии документа, удостоверяющего личность, все желающие смогут пройти процедуру регистрации в электронном сервисе ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". На сегодняшний день в Самарской области каждый третий житель региона является активным пользователем "личным кабинетом налогоплательщика" на сайте ФНС России. Сервис-помощник предоставляет широкий спектр возможностей по дистанционному взаимодействию с налоговым ведомством, в том числе подавать декларацию на налоговый вычет, получать актуальную информацию об объектах налогообложения, суммах начисленных налогов и производить их уплату в онлайн режиме.

Напомним, что оплатить имущественные налоги за 2022 год необходимо не позднее 1 декабря 2023 года.

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