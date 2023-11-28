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Экономика и бизнес

Проект о новых ограничениях розничной продажи алкоголя внесли на рассмотрение депутатов

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Регионам разрешат вводить дополнительные ограничения розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общепита.

Речь идет о таких полномочиях:

  • запрещать совмещать в одном месте обычную продажу и реализацию при оказании услуг питания;
  • определять категории объектов, в которых можно продавать продукцию в розницу при оказании таких услуг. Например, разрешить это только в ресторанах, барах, кафе и (или) буфетах.

Планируется, что новшество затронет в том числе заведения, расположенные в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

Напомним, уже сейчас субъекты РФ могут ограничивать розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита в многоквартирных домах и (или) рядом с ними, в частности:

  • устанавливать повышенные требования к площади зала обслуживания;
  • полностью запрещать реализацию.

По проекту регионы смогут еще и определять время, когда в таких местах разрешено продавать алкоголь в розницу при оказании услуг питания. Предусмотрели и другие изменения.

Планируется, что поправки заработают с 1 апреля 2024 года.

С перечнем документов по этому вопросу можно ознакомиться на официальном сайте "Регионального представителя КонсультантПлюс".

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