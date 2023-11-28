Проект о новых ограничениях розничной продажи алкоголя внесли на рассмотрение депутатов

Регионам разрешат вводить дополнительные ограничения розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общепита.
Речь идет о таких полномочиях:
- запрещать совмещать в одном месте обычную продажу и реализацию при оказании услуг питания;
- определять категории объектов, в которых можно продавать продукцию в розницу при оказании таких услуг. Например, разрешить это только в ресторанах, барах, кафе и (или) буфетах.
Планируется, что новшество затронет в том числе заведения, расположенные в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.
Напомним, уже сейчас субъекты РФ могут ограничивать розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита в многоквартирных домах и (или) рядом с ними, в частности:
- устанавливать повышенные требования к площади зала обслуживания;
- полностью запрещать реализацию.
По проекту регионы смогут еще и определять время, когда в таких местах разрешено продавать алкоголь в розницу при оказании услуг питания. Предусмотрели и другие изменения.
Планируется, что поправки заработают с 1 апреля 2024 года.
С перечнем документов по этому вопросу можно ознакомиться на официальном сайте "Регионального представителя КонсультантПлюс".
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