Проект о новых ограничениях розничной продажи алкоголя внесли на рассмотрение депутатов

Регионам разрешат вводить дополнительные ограничения розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общепита.

Речь идет о таких полномочиях:

запрещать совмещать в одном месте обычную продажу и реализацию при оказании услуг питания;

определять категории объектов, в которых можно продавать продукцию в розницу при оказании таких услуг. Например, разрешить это только в ресторанах, барах, кафе и (или) буфетах.

Планируется, что новшество затронет в том числе заведения, расположенные в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

Напомним, уже сейчас субъекты РФ могут ограничивать розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита в многоквартирных домах и (или) рядом с ними, в частности:

устанавливать повышенные требования к площади зала обслуживания;

полностью запрещать реализацию.

По проекту регионы смогут еще и определять время, когда в таких местах разрешено продавать алкоголь в розницу при оказании услуг питания. Предусмотрели и другие изменения.

Планируется, что поправки заработают с 1 апреля 2024 года.

С перечнем документов по этому вопросу можно ознакомиться на официальном сайте "Регионального представителя КонсультантПлюс".