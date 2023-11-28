В Самаре еще один адвокат попал под суд

Судья Октябрьского района Самары Юлия Лобанова начала рассматривать уголовное дело адвоката Авугалыпа Айтасова. Итоговое обвинение ему предъявили в покушении на мошенничество.
Напомним, по версии следствия, в ноябре 2022 г. адвокат предложил мужчине по фамилии Мулдагалиев посодействовать в назначении судом более мягкого наказания, штрафа, его знакомому по фамилии Авдеев. Последнего обвиняли в незаконном обороте наркотиков.
Юрист, по версии предварительного следствия, обещал передать взятку в 180 тыс. руб. сотрудникам прокуратуры и суда. Адвоката задержали работники ФСБ при получении этих денег — их изъяли в сумке юриста.
Известно, что Айтасов ранее работал в органах прокуратуры. Следующее заседание по его делу назначили на 13 декабря.
Это уже не первый судебный процесс над адвокатом в Самаре. Другой юрист ранее выслушал приговор за обещания "порешать вопросы" с налоговой.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...