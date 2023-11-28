В Самаре еще один адвокат попал под суд

Судья Октябрьского района Самары Юлия Лобанова начала рассматривать уголовное дело адвоката Авугалыпа Айтасова. Итоговое обвинение ему предъявили в покушении на мошенничество.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2022 г. адвокат предложил мужчине по фамилии Мулдагалиев посодействовать в назначении судом более мягкого наказания, штрафа, его знакомому по фамилии Авдеев. Последнего обвиняли в незаконном обороте наркотиков.

Юрист, по версии предварительного следствия, обещал передать взятку в 180 тыс. руб. сотрудникам прокуратуры и суда. Адвоката задержали работники ФСБ при получении этих денег — их изъяли в сумке юриста.

Известно, что Айтасов ранее работал в органах прокуратуры. Следующее заседание по его делу назначили на 13 декабря.

Это уже не первый судебный процесс над адвокатом в Самаре. Другой юрист ранее выслушал приговор за обещания "порешать вопросы" с налоговой.