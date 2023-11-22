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Суды Происшествия

Суд вынес решение по делу самарского адвоката за обещания "решить вопросы"

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Октябрьского района Самары вынес решение по делу юриста Михаила Левши (адвокатский статус на момент суда прекращен). Сначала его обвиняли в посредничестве во взяточничестве.

Фото: предоставлено автором

По версии следствия, к юристу обратилась представительница фирмы, которая "не желала привлечения организации к установленной законом ответственности за нарушение налогового законодательства". На Михаила гражданка вышла через знакомого. Следствие указало, что дальше юрист "согласился выступить в качестве посредника при передаче взятки" за снятие ареста с банковских счетов организации и непривлечение к уголовной ответственности директора. Дальше женщина передала юристу деньги. Одна из встреч, по версии следствия, даже проходила у здания ГСУ ГУ МВД по Самарской области. Также в материалах дела упоминались компания "Союзволгастрой" и "неустановленные должностные лица из числа сотрудников налогового органа".

Как сам юрист позже пояснил суду, никаких знакомых в налоговой он не имел и никому взяток нести не собирался. Изначально женщина по фамилии Калашник просила проконсультировать ее по вопросам налоговой проверки ООО "Модуль". Но он не увидел судебных перспектив. Тогда женщина и спросила, как можно решить вопрос.

В итоге, по данным следствия, Михаил в одном случае получил 400 тысяч, в другом - 200 тыс. рублей. Суд переквалифицировал действия бывшего адвоката со статьи о посредничестве во взяточничестве на "Мошенничество". Кроме того, был учтен ряд смягчающих обстоятельств, например, осуществление ухода за престарелыми родителями и пожертвование денег на нужды СВО.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Левше окончательное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. в доход государства", - постановила судья Октябрьского района Юлия Лобанова.

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