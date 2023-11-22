Суд вынес решение по делу самарского адвоката за обещания "решить вопросы"

Суд Октябрьского района Самары вынес решение по делу юриста Михаила Левши (адвокатский статус на момент суда прекращен). Сначала его обвиняли в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, к юристу обратилась представительница фирмы, которая "не желала привлечения организации к установленной законом ответственности за нарушение налогового законодательства". На Михаила гражданка вышла через знакомого. Следствие указало, что дальше юрист "согласился выступить в качестве посредника при передаче взятки" за снятие ареста с банковских счетов организации и непривлечение к уголовной ответственности директора. Дальше женщина передала юристу деньги. Одна из встреч, по версии следствия, даже проходила у здания ГСУ ГУ МВД по Самарской области. Также в материалах дела упоминались компания "Союзволгастрой" и "неустановленные должностные лица из числа сотрудников налогового органа".

Как сам юрист позже пояснил суду, никаких знакомых в налоговой он не имел и никому взяток нести не собирался. Изначально женщина по фамилии Калашник просила проконсультировать ее по вопросам налоговой проверки ООО "Модуль". Но он не увидел судебных перспектив. Тогда женщина и спросила, как можно решить вопрос.

В итоге, по данным следствия, Михаил в одном случае получил 400 тысяч, в другом - 200 тыс. рублей. Суд переквалифицировал действия бывшего адвоката со статьи о посредничестве во взяточничестве на "Мошенничество". Кроме того, был учтен ряд смягчающих обстоятельств, например, осуществление ухода за престарелыми родителями и пожертвование денег на нужды СВО.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Левше окончательное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. в доход государства", - постановила судья Октябрьского района Юлия Лобанова.