ФСБ задержала самарского адвоката по подозрению в коррупции

На днях в Самаре сотрудники Следственного комитета по материалам ФСБ возбудили уголовное дело об обещании посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). По данным Волга Ньюс, фигурантом может быть адвокат Авугалып Айтасов. Информацию подтвердили несколько источников.
По предварительным данным, произойти могло примерно следующее. В ноябре 2022 г. адвокат предложил местному жителю М. посодействовать в получении мягкого наказания в суде (а именно - штрафа) для его знакомого А. Последнего обвиняли в незаконном обороте наркотиков. "На расходы" адвокат попросил 180 тыс. рублей. Эти деньги юрист обещал передать сотрудникам прокуратуры и суда. Но что-то не задалось.
В конце 2022 г. оперативники "взяли" Айтасова после получения 180 тысяч от М. По предварительным данным, деньги изъяли из сумки адвоката.
16 февраля следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение посредничества во взяточничестве"). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом.
В региональном управлении СУ СК РФ по Самарской области пока официально не комментировали ход расследования. Журналист Волга Ньюс позвонил самому Авугалыпу Айтасову. Тот сообщил, что не будет комментировать это уголовное дело, и сказал, что не может продолжить диалог, так как в данный момент общается с собеседником.
Известно, что сам Айтасов ранее работал в органах прокуратуры.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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