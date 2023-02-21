ФСБ задержала самарского адвоката по подозрению в коррупции

На днях в Самаре сотрудники Следственного комитета по материалам ФСБ возбудили уголовное дело об обещании посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). По данным Волга Ньюс, фигурантом может быть адвокат Авугалып Айтасов. Информацию подтвердили несколько источников.

По предварительным данным, произойти могло примерно следующее. В ноябре 2022 г. адвокат предложил местному жителю М. посодействовать в получении мягкого наказания в суде (а именно - штрафа) для его знакомого А. Последнего обвиняли в незаконном обороте наркотиков. "На расходы" адвокат попросил 180 тыс. рублей. Эти деньги юрист обещал передать сотрудникам прокуратуры и суда. Но что-то не задалось.

В конце 2022 г. оперативники "взяли" Айтасова после получения 180 тысяч от М. По предварительным данным, деньги изъяли из сумки адвоката.

16 февраля следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение посредничества во взяточничестве"). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом.

В региональном управлении СУ СК РФ по Самарской области пока официально не комментировали ход расследования. Журналист Волга Ньюс позвонил самому Авугалыпу Айтасову. Тот сообщил, что не будет комментировать это уголовное дело, и сказал, что не может продолжить диалог, так как в данный момент общается с собеседником.

Известно, что сам Айтасов ранее работал в органах прокуратуры.