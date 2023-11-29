Мэрия Самары выделила более 400 млн рублей на содержание зеленых насаждений в 2024 году

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который займется работами по содержанию и ремонту зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования, а также на пл. Куйбышева.

Из городской казны на эти цели на 2024 год готовы выделить 403 млн рублей. Победитель торгов определится после 19 ноября.

Согласно техзаданию, в порядке территории нужно будет содержать и зимой (уход за дорожками, удаление снега, доставка реагентов, уход за урнами, вывоз снега и т.п.) и летом (уход за газонами, цветниками, ликвидация незаконных граффити и объявлений, мойка дорожек и т.д.).

Напомним, годом ранее на содержание и ремонт зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования (включая пл. Куйбышева) было выделено на 50 млн рублей меньше.