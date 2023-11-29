Мэрия Самары выделила более 400 млн рублей на содержание зеленых насаждений в 2024 году

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который займется работами по содержанию и ремонту зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования, а также на пл. Куйбышева.
Из городской казны на эти цели на 2024 год готовы выделить 403 млн рублей. Победитель торгов определится после 19 ноября.
Согласно техзаданию, в порядке территории нужно будет содержать и зимой (уход за дорожками, удаление снега, доставка реагентов, уход за урнами, вывоз снега и т.п.) и летом (уход за газонами, цветниками, ликвидация незаконных граффити и объявлений, мойка дорожек и т.д.).
Напомним, годом ранее на содержание и ремонт зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования (включая пл. Куйбышева) было выделено на 50 млн рублей меньше.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!