Мэрия Самары увеличила сумму на содержание и ремонт зеленых насаждений на 2023 год

Мэрия Самары в лице департамента городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который займется работами по содержанию и ремонту зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования.

На 2023 г. из городской казны выделена сумма в 351,2 млн рублей. Напомним, годом ранее на эти цели выделяли на 11 млн рублей меньше — 340 млн рублей. Победителем торгов стал единственный участник МП "Спецремстройзеленхоз".

Подрядчика определят после 20 декабря. Он должен приступить к исполнению контракта с 1 января 2023 г. и завершить до 17 марта 2024 г. Компания, которая займется содержанием насаждений, должна обеспечивать надлежащее содержание площади имени Куйбышева и общественных озелененных территорий.