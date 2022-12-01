Мэрия Самары увеличила сумму на содержание и ремонт зеленых насаждений на 2023 год

Мэрия Самары в лице департамента городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который займется работами по содержанию и ремонту зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования.
На 2023 г. из городской казны выделена сумма в 351,2 млн рублей. Напомним, годом ранее на эти цели выделяли на 11 млн рублей меньше — 340 млн рублей. Победителем торгов стал единственный участник МП "Спецремстройзеленхоз".
Подрядчика определят после 20 декабря. Он должен приступить к исполнению контракта с 1 января 2023 г. и завершить до 17 марта 2024 г. Компания, которая займется содержанием насаждений, должна обеспечивать надлежащее содержание площади имени Куйбышева и общественных озелененных территорий.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа