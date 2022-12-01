16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары увеличила сумму на содержание и ремонт зеленых насаждений на 2023 год На содержание дорог в Кировском районе Самары выделили 224 млн рублей В 2023 г. в Самаре отремонтируют фонтан в сквере на площади Памяти В Новокуйбышевске на площади им. Ленина спилили все ели С самарского ТСЖ взыскали 211 тыс. руб. в пользу женщины, сломавшей ногу на наледи

ЖКХ и благоустройство Общество

Мэрия Самары увеличила сумму на содержание и ремонт зеленых насаждений на 2023 год

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары в лице департамента городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который займется работами по содержанию и ремонту зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования.

На 2023 г. из городской казны выделена сумма в 351,2 млн рублей. Напомним, годом ранее на эти цели выделяли на 11 млн рублей меньше — 340 млн рублей. Победителем торгов стал единственный участник МП "Спецремстройзеленхоз".

Подрядчика определят после 20 декабря. Он должен приступить к исполнению контракта с 1 января 2023 г. и завершить до 17 марта 2024 г. Компания, которая займется содержанием насаждений, должна обеспечивать надлежащее содержание площади имени Куйбышева и общественных озелененных территорий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1