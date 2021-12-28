На содержание и ремонт зеленых насаждений в Самаре выделили 340 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии выбрал подрядчика, который в течение 2022 года будет содержать в порядке пл. Куйбышева, а также содержать и ремонтировать зеленые насаждения на озелененных территориях общего пользования в Самаре.

На торги заявился всего один участник — МП "Спецремстройзеленхоз". Предприятие предложило выполнить услуги по максимальной цене контракта — за 340,9 млн рублей. Контракт рассчитан до конца 2022 года.

Подрядчику предстоит обеспечить надлежащее содержание площади Куйбышева и общественных озелененных территорий в городе. К зимнему содержанию относятся: уход за дорожками, удаление снега, посыпка дорожек противогололедным материалом, вывоз снега, уход за урнами, сбор мусора. Летом подрядчик должен будет подметать и мыть дорожки вручную и с помощью спецтехники, при необходимости окрашивать урны, очищать их от мусора, ухаживать за устройствами для оформления мобильного вертикального озеленения, прочесывать траву и косить ее, ухаживать за цветниками и т. д.