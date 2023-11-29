Мужчина пострадал при пожаре в Отрадном

В среду, 29 ноября, примерно 16:25, начался пожар на территории нефтегазовой компании на ул. Промзона, 1 в Отрадном. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание произошло при перекачке гексана. На борьбу с огнем направили 48 человек и 13 единиц техники. В 17:06 пожар локализовали на площади 100 кв. м.

Погибших нет, но пострадал мужчина, его личные данные устанавливают.