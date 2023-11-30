В Новокуйбышевске ночью горело неэксплуатируемое здание

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В среду, 29 ноября, примерно в 20:57 загорелось неэксплуатируемое здание напротив дома № 29 по пр. Мира в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.