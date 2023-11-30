Волейбольная "Нова" проиграла "всухую" "Кузбассу"

В среду, 29 ноября, ВК "Нова" принимал кемеровский "Кузбасс".
Виталий Папазов открыл счет мячам в этой игре. Разведка боем закончилась быстро — 3:3. Скидка Александр Маркина вывела гостей вперед — 4:3. Это стало отправной точкой отрыва "Кузбасса". Удар Олега Антонова после выбитого приема в блок увеличил отрыв подопечных Алексея Бабешина — 5:3. Череда ошибок "Новы" и уже кемеровчане впереди на 3 очка — 8:5. Олег Согрин был вынужден взять тайм-аут. Остановить гостей не получилось. С хорошим процентом действовал Александр Маркин — 10:6. На подаче Виталия Папазова волжанам удалось подобраться к сопернику — 11:12. Эйс всё того же Александра Маркина и тщетные попытки "Новы" добить мяч до пола позволили "Кузбассу" вернуть отрыв — 17:13. При счете — 14:19 Олег Согрин заменил Савелия Позднякова на Максима Пурина, ход игры не изменился — 16:22. "Кузбасс" довел сет до победы — 25:20.
Во второй партии "Кузбасс" с первых мячей продолжил давление на волжан. Блок на Виталии Папазове вывел гостей вперед -4:2, а два эйса Душана Петковича увеличил это преимущество до 4 очков — 6:2. Олег Согрин вынужден взять тайм-аут, не помогает — 4:8. "Нова" испытывает серьезные проблемы в атаке. Блок "Кузбасса" господствует на сетке — 11:5. Наставник волжан пытается изменить ход игры двойной заменой, на площадку выходят Олег Терентьев и Денис Литвинов. Атака кемеровчан не видит блока "Новы", набирая брейковые очки — 16:8. Обратная двойная замена не меняет расклада сил на площадке. "Кузбасс" уверено доводит партию до победы — 25:15.
В третьем сете "Нове" наконец-то удается затянуть соперника в равную игру. Немного отпустив кемеровчан в начале сета — 6:8, к середине игрового отрезка волжане вышли вперед, на подаче Максима Шпилёва Олег Антонов заработал брейковое очко — 16:15. Равная игра продолжились не долго — 19:19. Атака Александра Маркина, эйс вышедшего на подачу Слави Костадинова и гости вновь получили психологическое превосходство — 22:20. "Нова" в этот вечер собраться так и не смогла. Роман Пакшин поставил победную точку "Кузбасса" в этой игре — 25:22 и 3:0 по партиям.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!