Волейбольная "Нова" проиграла "всухую" "Кузбассу"

В среду, 29 ноября, ВК "Нова" принимал кемеровский "Кузбасс".

Виталий Папазов открыл счет мячам в этой игре. Разведка боем закончилась быстро — 3:3. Скидка Александр Маркина вывела гостей вперед — 4:3. Это стало отправной точкой отрыва "Кузбасса". Удар Олега Антонова после выбитого приема в блок увеличил отрыв подопечных Алексея Бабешина — 5:3. Череда ошибок "Новы" и уже кемеровчане впереди на 3 очка — 8:5. Олег Согрин был вынужден взять тайм-аут. Остановить гостей не получилось. С хорошим процентом действовал Александр Маркин — 10:6. На подаче Виталия Папазова волжанам удалось подобраться к сопернику — 11:12. Эйс всё того же Александра Маркина и тщетные попытки "Новы" добить мяч до пола позволили "Кузбассу" вернуть отрыв — 17:13. При счете — 14:19 Олег Согрин заменил Савелия Позднякова на Максима Пурина, ход игры не изменился — 16:22. "Кузбасс" довел сет до победы — 25:20.

Во второй партии "Кузбасс" с первых мячей продолжил давление на волжан. Блок на Виталии Папазове вывел гостей вперед -4:2, а два эйса Душана Петковича увеличил это преимущество до 4 очков — 6:2. Олег Согрин вынужден взять тайм-аут, не помогает — 4:8. "Нова" испытывает серьезные проблемы в атаке. Блок "Кузбасса" господствует на сетке — 11:5. Наставник волжан пытается изменить ход игры двойной заменой, на площадку выходят Олег Терентьев и Денис Литвинов. Атака кемеровчан не видит блока "Новы", набирая брейковые очки — 16:8. Обратная двойная замена не меняет расклада сил на площадке. "Кузбасс" уверено доводит партию до победы — 25:15.

В третьем сете "Нове" наконец-то удается затянуть соперника в равную игру. Немного отпустив кемеровчан в начале сета — 6:8, к середине игрового отрезка волжане вышли вперед, на подаче Максима Шпилёва Олег Антонов заработал брейковое очко — 16:15. Равная игра продолжились не долго — 19:19. Атака Александра Маркина, эйс вышедшего на подачу Слави Костадинова и гости вновь получили психологическое превосходство — 22:20. "Нова" в этот вечер собраться так и не смогла. Роман Пакшин поставил победную точку "Кузбасса" в этой игре — 25:22 и 3:0 по партиям.